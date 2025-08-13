◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）好調の助っ人が勝利を引き寄せる一打を放った。３回、１点を先制し、なおも２死一塁。キャベッジは２ボールから大野の外角高め１３２キロカットボールを振り抜いた。打球は逆方向に伸びていき左翼フェンスを直撃。一塁走者の泉口が生還し、貴重な追加点をもたらした。「チームに勢いを与えることができて良かったよ」。二塁ベース上、おなじみとなった“弓矢ポーズ