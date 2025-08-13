◆イースタン・リーグ巨人５―３楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人の岡本和真内野手（２９）が１２日、左肘じん帯損傷から復帰後初めて守備に就いた。イースタン・楽天戦（Ｇタウン）に「４番・三塁」でスタメン出場。最初の守備機会が訪れたのは４回無死の場面だ。ライナー性の痛烈な打球を体で止めると、素早く拾い上げて正確なスローイングでアウトに。６回まで出場して３度の守備機会をこなした。阿部監督は１軍復帰