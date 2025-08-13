◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）追い込まれてから指２本分短く持ったバットをコンパクトに振り抜いた。それでも巨人・岸田行倫捕手（２８）の打球は、スタンドへ一直線に伸びていった。２点リードの３回２死二塁、フルカウントから６球目の内角１４３キロ直球を左翼席中段へ。キャベッジが適時二塁打を放った直後の一発に「前でキャビーが打ってくれたんで、少し楽に入れた。１球で仕留められて良