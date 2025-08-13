◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）森田は先輩の内海哲也に似てるよね。大きく割れるカーブはないし、投球フォームも違う。だけど、打者を抑えるまでの思考回路が似ていると思う。ツーシーム、チェンジアップにスライダーとフォーク。多彩な変化球を低めに集めて、凡打を誘う。打ち取り方が似ている。初勝利を挙げた経験も生きていた。初回、不運な二塁打もあって１死満塁。大量失点もあり得るかと