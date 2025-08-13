バスケットボールの男子アジア・カップの日本代表が発表され、記者会見するホーバス監督（中央）ら＝7月、東京都北区バスケットボールの男子アジア・カップ第8日は12日、サウジアラビアのジッダで決勝トーナメント1回戦が行われ、世界ランキング21位の日本は、同29位で前回2022年大会準優勝のレバノンに73―97で敗れ、8強入りを逃した。1次リーグB組を2位で通過した日本は、レバノンの厳しい守備に苦しみ、ターンオーバーから