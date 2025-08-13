※経済指標 【米国】 ＊米消費者物価指数（CPI）（7月）21:30 結果0.2％ 予想0.2％前回0.3％（前月比） 結果2.7％ 予想2.8％前回2.7％（前年比） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.2％（コア・前月比） 結果3.1％ 予想3.0％前回2.9％（コア・前年比） 【カナダ】 住宅建設許可（6月）21:30 結果-9.0% 予想N/A前回12.8%（12.0%から修正）（前月比) ※発言・ニュース ＊