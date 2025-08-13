女優の松本若菜（41）が12日、都内で米映画「ジュラシック・ワールド/復活の大地」の大ヒット記念イベントに出席した。主演のスカーレット・ヨハンソン（40）の日本語吹き替えを担当。見た瞬間に白亜紀の翼竜ケツァルコアトルスを連想したという浴衣姿で登場し、公開4日間で興行収入10億円を超えるスタートに「携われて光栄。大作なんだと改めて実感しています」と笑顔で話した。