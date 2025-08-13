天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが「戦後80年」にあたり、来月、長崎県を訪問されると宮内庁が発表しました。宮内庁によりますと、両陛下と愛子さまは来月12日から長崎県を訪問されます。ご一家は長崎市の平和公園で慰霊碑に花をたむけ、原爆資料館を視察するほか、被爆者が暮らす養護施設で入所者らと懇談される予定です。滞在最終日の14日には、両陛下は佐世保市で開催される「第40回国民文化祭」と「第25回全国障害者芸術・文化