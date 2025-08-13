◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦松商学園0―3岡山学芸館（2025年8月12日甲子園）出場38度目の古豪・松商学園は5回まで毎回得点圏に走者を進めたものの零敗。4年ぶりの聖地1勝はならなかった。2回はスクイズ失敗、5回1死一、三塁では連続三振に終わるなど本塁が遠かった。安打数は相手と同じ6だったが、松宗勝監督は「青中投手が丁寧にコースに投げていて、なかなか一本が出なかった」と悔しさをにじませた。長