◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦山梨学院6―2聖光学院（2025年8月12日甲子園）【光る君のプレー】遊撃のポジションから捕手のサインを見る。外角直球だった。0―0の6回1死。山梨学院の平野天斗（たかと＝3年）は、右打者が放つ二遊間寄りのゴロをイメージしていた。その通りの打球が飛んできた。横っ跳びで好捕し間一髪でアウトにした。「いいスタートが切れた。いつも“やってやるぞ”と思っているので」。無安