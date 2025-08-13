◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦聖光学院2―6山梨学院（2025年8月12日甲子園）今春選抜8強の聖光学院が力負けした。打線は左腕の檜垣対策に力を入れてきたそうで、菰田の先発は想定外。6回までは安打を打てず、斎藤智也監督は「意表を突かれた。（2番手の）檜垣くんがもう少し長く投げてくれれば…」と悔やんだ。エース・大嶋哲平（3年）の力投で接戦に持ち込んだが、1―2の8回に5長短打を浴びて重い4失点。左