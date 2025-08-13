家族の記憶＜２＞俳優・玉木宏さんと祖父・武雄さん（下）終戦時に満州などにいた人々はソ連によって各地の収容所（ラーゲリ）へ連行され、森林伐採や鉄道敷設、炭鉱労働などに従事させられた。これを広く「シベリア抑留」と呼び、長い場合は１０年以上に及んだ。ソ連は４５年８月９日、日ソ中立条約を一方的に破棄して参戦した。終戦の８日後、スターリンは抑留の極秘指令書に署名する。連行対象は「肉体的に適した」捕虜であ