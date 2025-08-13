地球内部の「マントル」は人類未踏の領域だ。その性質を調べれば、地球の成り立ちや地震・火山の活動、気候変動や生命誕生の謎などを解き明かせる可能性がある。マントルの実像に迫る最新研究が日本で進んでいる。水深６５００メートル日本潜水船が岩石採取「地球内部は宝石箱だと実感した」。広島大の秋沢紀克准教授（マントル岩石学）は昨年６月、日本の有人潜水調査船「しんかい６５００」で東北沖の水深約６５００メート