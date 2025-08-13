乗客乗員５２０人が犠牲になった日本航空ジャンボ機墜落事故から１２日で４０年となった。安全への誓いを忘れぬよう、関係者は記憶継承の取り組みを続けてほしい。墜落現場となった群馬県上野村の御巣鷹の尾根には、多くの遺族が慰霊に訪れた。遺族は高齢化が進み、急峻（きゅうしゅん）な尾根を訪れるのも困難になっている。日航では事故時から在籍する正社員が３月末現在１７人で、全体の０・１％にすぎない。当時を直接知