「暴力」に対する学校側の認識の甘さと対応のまずさが、事態を悪化させたと言える。ＳＮＳの誹謗（ひぼう）中傷も看過できない状況で、改めて利用者のモラルが問われよう。全国高校野球選手権大会に出場していた広陵高（広島）が、初戦に勝利した後、出場を辞退した。１月に起きた部員間の暴力行為を巡り、ＳＮＳで中傷が相次いだことなどが理由だという。暴力行為は、野球部の寮で即席麺を食べた当時の１年生が複数の上級生