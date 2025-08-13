全国高校野球は第７日の１２日、２回戦３試合が行われた。尽誠学園（香川）は東大阪大柏原（大阪）を零封し、８強入りした２００２年以来２３年ぶりの白星を挙げた。山梨学院（山梨）は聖光学院（福島）を破り、夏の甲子園では初めての３回戦進出。岡山学芸館（岡山）は松商学園（長野）を零封し、２年連続で２回戦を突破した。山梨学院６―２聖光学院山梨学院は七回、万場の左前打で勝ち越すと、八回には５長短打で４点を加え