◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦山梨学院6―2聖光学院（2025年8月12日甲子園）山梨学院は聖光学院（福島）を6―2で下し、夏は16年以来9年ぶりの甲子園勝利。初の3回戦進出を決めた。先発した菰田陽生投手（こもだ・はるき＝2年）が6回まで無安打投球を見せるなど6回1/3を2安打1失点の快投。打線は13安打で終盤に突き放した。【記者フリートーク】ドジャース・大谷より1センチ大きい1メートル94の菰田は、サバンナ