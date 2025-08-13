昨季のチャンピオンズリーグ（CL）を制したパリ・サンジェルマンの韓国代表MFイ・ガンインは今夏の去就が注目されている。“韓国の至宝”は加入２年目の昨シーズン、前半戦こそ偽のCFなどで出番を得ていたものの、ウスマンヌ・デンベレのCF起用がはまり、冬にフビチャ・クバラツヘリアが加入すると、出番が激減。CLの決勝トーナメントでは、ほとんど出番をもらえなかった。その状況は現在も変わっていない。韓国メディア『スポ