◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦尽誠学園3―0東大阪大柏原（2025年8月12日甲子園）2回戦3試合が行われ、尽誠学園（香川）が東大阪大柏原（大阪）を3―0で下して2002年以来、23年ぶりの初戦突破を決めた。「4番・投手」の広瀬賢汰投手（3年）が投げては無四球完封勝利、打っては1安打2打点と躍動。香川勢は大阪勢から1927年以来、98年ぶりの勝利となった。岡山学芸館（岡山）と山梨学院（山梨）も3回戦に進んだ。