第１０７回全国高校野球選手権大会第７日の１２日、聖光学院（福島）は２回戦で山梨学院（山梨）と対戦し、２―６で敗れた。堅い守備をみせ、終盤まで１点を争う展開になったが、大嶋哲平投手が八回に捕まり、突き放された。九回に１点を返すなど、最後まで諦めずに戦う選手たちにスタンドから大きな拍手が送られた。山梨学院６−２聖光学院右翼を守る鈴木来夢選手は一回裏、右中間への鋭い打球を追いながら「思い切って飛びつ