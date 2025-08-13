第１０７回全国高校野球選手権大会第７日の１２日、４年ぶり３８度目出場の松商学園（長野）は初戦で岡山学芸館（岡山）と対戦し、０―３で敗れた。序盤で得点圏に走者を進めるも生かせず、攻撃のリズムに乗れなかった。それでも先発の加藤高慎投手が七回まで相手打線を２点に抑えるなど、伝統校としての意地は見せた。岡山学芸館３−０松商学園一回無死一塁、捕手の木内壱晴選手は二盗を狙った走者の動きが目に入った。２球目