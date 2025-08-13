仲間割れか――。ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、まさかの事態に見舞われた。７月１３日のＰＬＥで女子世界王座をナオミに奪われた。３日「サマースラム」では、リア・リプリーを交えた３ＷＡＹ戦で王座奪回に失敗。１１日（日本時間１２日）のロウ（カナダ・ケベックシティー）では王者ナオミとシングルでの再々戦が決まっていた。ところが、大会直前にＷＷＥは「ナオミは医学的な理由で試合出