第１０７回全国高校野球選手権大会第７日の１２日、１４年ぶり２度目出場の東大阪大柏原（大阪）は尽誠学園（香川）と対戦し、０―３で惜敗した。藤原颯大、上田留生両選手がそれぞれ２安打を放ったが、１点が遠かった。守備では無失策と随所で堅守が光り、最後まで全力でプレーする選手たちにスタンドから大きな拍手が送られた。尽誠学園３−０東大阪大柏原「やってきた練習を見せてやれ」。試合前、土井健大監督から気合を入