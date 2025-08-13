東京海上日動火災保険は今月から、全国の公立小学校などの通学路で交通事故リスクの高い場所を点検する作業を効率化するシステムを自治体向けに販売する。スマートフォン上で危険な場所を入力でき、従来の手書き作業と比べて約４割、時間を短縮できるという。このシステムでは、点検時に見つけた危険な場所をスマホで入力でき、データは点検を担う小学校や教育委員会などに共有される。東京海上が自動車保険事業などで集めたデ