日本政府がアフリカ各国の首脳らを招き、横浜市で２０〜２２日に開催する「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）で採択する成果文書「横浜宣言」の原案が判明した。日本の先端技術を生かした民間主導によるアフリカの経済成長の支援や、持続可能な成長に向け「法の支配」の重要性などを盛り込んでいる。会議は政府が、国連やアフリカ連合委員会などと共催し、石破首相が議長を務める。前回２０２２年はチュニジアで開催し