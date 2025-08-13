改革を進めているフジテレビが今秋、大阪・カンテレ制作の情報番組で昼のワイドショーバトルに参戦する。現在放送中の「ぽかぽか」（平日午前１１時５０分）の後番組に?出世?する可能性も秘めている。フジの現在の平日昼は「ぽかぽか」→アニメ「鬼滅の刃柱稽古編」（午後１時５０分）というラインアップだが、「――柱稽古編」は映画「劇場版『鬼滅の刃無限城編第一章猗窩座再来』」の公開を受けて１５日までの限定で