戦争を生きて＜１＞過酷な戦争体験に胸を焼かれながら、戦後を生き抜いた人たちがいる。その軌跡をたどる。◇高松市の元音楽教師で、ピアニストの鬼無（きなし）玲子さん（９８）は、戦前から弾いてきた曲がある。シューマンの「トロイメライ」。ドイツ語で「夢」を意味し、郷愁を誘うメロディーは、戦火の中でも色あせず、心の中にあり続けた。昭和が幕を開けた７日後、高松市のキリスト教徒の家庭に生まれた。金融恐慌が起