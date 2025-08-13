【モデルプレス＝2025/08/13】7月に「めざましテレビ」（フジテレビ系）内でショートムービー「パペットスンスン」の放送が始まり、話題を呼んでいる6歳のパペット・スンスン＆ノンノンが、8月20日発売の雑誌「anan」2459号のスペシャルエディション表紙に登場する。【写真】】「パペットスンスン」撮り下ろしで制作されたシール◆パペット・スンスン＆ノンノン「anan」初表紙今号の表紙では、自由に物事を考え、いつも私たちに新