歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。NHKの紅白歌合戦に白組で出場した過去を明かした。通算39度の出場を誇る和田は05年の「第56回NHK紅白歌合戦」で人気ヒップホップ・ユニットのm−floとコラボレーションし、「m−flolovesAkikoWada」のユニットで白組で出場。「HEY！」を熱唱した。和田は「これね、当時m−floの『HEY！』って歌でコラボして。1位取ったんですよ」と