日本ハムの新庄剛志監督（５３）が１２日、夏の甲子園を戦う母校・西日本短大付とのアベック優勝に意欲を燃やした。母校は、９日の弘前学院聖愛との初戦に延長タイブレークの末、逆転勝利。試合後、主将の山下が、日本ハムと「アベック優勝をしたい」とぶち上げており、それを聞いた新庄監督は、「いいね。ファイターズが優勝したら八女に（優勝旗を）持っていきますよ」と同校がある福岡・八女市への凱旋を約束した。昨年は甲