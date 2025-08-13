◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦山梨学院６―２聖光学院（１２日・甲子園）山梨学院の二刀流２年生・菰田陽生（こもだ・はるき）が、甲子園初先発で６回までノーヒットノーランの快投を披露した。７回途中２安打１失点で降板したものの、初の３回戦進出に貢献した。２年生に逸材がそろう今大会、来年のドラフト候補に挙がる身長１９４センチの超大型右腕が、強烈な存在感を示した。規格外の高身長から、力