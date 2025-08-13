３４年ぶりに東京・国立競技場で開催される陸上の世界選手権まで、１３日であと１か月に迫った。日本陸上競技連盟の有森裕子新会長（５８）がこのほど、スポーツ報知の単独取材に応じ、大会への期待感や見所などを語った。マラソンで前回の１９９１年東京大会で４位、五輪２大会連続メダリストの有森会長は６月、創立１００周年を迎えた日本陸連で女性、五輪経験者ではともに初めての新会長に就任。日本選手が力を発揮するために