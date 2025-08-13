１９８５年に歌手デビューした芳本美代子、網浜直子、松本典子が１０月９、１０日に東京・杉並区の「座・高円寺２」で４０周年記念ライブ（全３公演）を行う。昨年、芳本のＹｏｕＴｕｂｅをきっかけに再会し、新ユニット「ＩＤ８５」を結成。ライブではそれぞれのデビュー曲はもちろん、“８５年組”のヒット曲も惜しみなく披露する予定で「お客さんと一緒にあの頃を思い出せたら」と本番を心待ちにしている。（土屋孝裕）浅