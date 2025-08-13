中日・中田翔内野手（３６）が１２日、出場選手登録を抹消された。５月中旬の腰痛による離脱から７日に復帰したが、代打で３打数無安打。わずか５日間で再び１軍を離れた。井上監督は「体調不良。２、３日は使える感じではないから」と説明。腰の状態も芳しくないとみられ、１１日の巨人戦（東京Ｄ）はベンチ入りメンバーに登録されたが、試合前の練習から姿を見せなかった。今季は出場２５試合で打率１割６分１厘、２本塁打、４