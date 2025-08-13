左足首の負傷で離脱しているオリックス・西川龍馬外野手（３０）が、今週中に実戦復帰する予定であることが１２日、分かった。目標とした８月上旬の実戦からはずれ込んだが、１９日の日本ハム戦（エスコン）で１軍合流する可能性も出てきた。西川は７月１日の西武戦（那覇）で負傷。すでに屋外で打撃練習を再開しており、１３日以降にベースランニングで回復具合を確認する予定だ。走塁の強度は「７、８割ぐらいまでは来ている