「夏休み！！相撲健康体操」で、力士と体を動かす参加者＝6日、東京・両国国技館東京・両国国技館で4日に始まった「夏休み！！相撲健康体操」が人気を呼んでいる。参加者は8日までの“序盤戦”5日間で全て200人を超え、日本相撲協会が2008年から主催する企画は大相撲ファンを中心とした老若男女に定着。今年はお盆休みを挟み、18〜22日、25〜28日の14日間で行われる。コロナ禍による中断期間を経て一昨年に再開し、今年で15回