歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。北野武（78）との関係性について明かした。北野とは仲良しで、北野が当時パーソナリティーを務めていたニッポン放送「ビートたけしのオールナイトニッポン」（81年1月〜90年12月）の生放送にも飛び入り参加したこともあるという。和田は「生放送でやってたから。ものすごいつけまつげしてたんですよ、当時。しゃべってる時に重くなってマ