アメリカのトランプ大統領は12日、FRB＝連邦準備制度理事会の建物の改修工事が予算を超過しているとして、パウエル議長に対して大規模な訴訟を検討していることを明らかにしました。トランプ大統領は12日、SNSで、FRB本部の改修工事について「本来5000万ドルで済むはずの仕事に30億ドルもかけている」と批判しました。その上でパウエル議長に対し、「ひどく無能な仕事をしたため、彼に対する大規模な訴訟を進めることを検討してい