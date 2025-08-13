AKB48の元メンバー村山彩希（28）の殺害予告をインターネットに投稿したとして、警視庁新宿署は12日までに、脅迫の疑いで、大阪市住吉区、無職村田裕一朗容疑者（26）を逮捕した。署によると昨年7月、村山に殺害予告をしたとして大阪府警に脅迫容疑で逮捕され、その後、同罪で有罪判決を受け執行猶予中だった。今回の逮捕容疑は今年8月、村山や親族を名指しして「虐殺するから楽しみにしとけや」などとネット掲示板に投稿し