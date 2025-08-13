米大リーグの公式戦で捕手と握手するパウォルさん＝10日、アトランタ（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ史に新たな一歩が刻まれた。48歳のジェン・パウォルさんが9日に公式戦で史上初の女性審判員として塁審でデビュー。10日には球審も担当した。晴れ舞台に立った直後の記者会見で「信じられない。夢がかなった。感謝の気持ちでいっぱい」と感慨を口にした。担当した試合は、アトランタで行われたブレーブス―