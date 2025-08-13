◇アジアカップ準々決勝進出戦日本73ー97レバノン（2025年8月12日サウジアラビア・ジッタ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノン（同29位）と対戦。完全アウェーの中で前半からミスを連発。後半も流れに乗りきれず大敗を喫してベスト8進出を逃した。「悔しいです」試合後にトム・ホーバスHCが悔しさをにじませた。アジアカップでは1997年以来