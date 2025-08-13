NY株式12日（NY時間15:13）（日本時間04:13） ダウ平均44430.69（+455.60+1.04%） ナスダック21654.14（+268.74+1.26%） CME日経平均先物43280（大証終比：+640+1.48%） 欧州株式12日終値 英FT100 9147.81（+18.10+0.20%） 独DAX 24024.78（-56.56-0.23%） 仏CAC40 7753.42（+54.90+0.71%） 米国債利回り 2年債 3.731（-0.038） 10年債 4.289（+0.004） 30年債 4.880