伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は3日目を終えた。2日目まで4、3着と辛抱のレースが続いていた小林が濡れ走路の3日目オープニング1Rに登場。力強い走りで待望のシリーズ初白星ゲットに成功した。レース後は「勝ててホッとした。タイヤが滑らなかったので、外コースを走れた」と足周りの良さを強調。エンジンに関しては「晴れは2日目に走っているけど、まだ納得できる状態ではない。SGの舞台なので、ヘッド