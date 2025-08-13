函館オールスター競輪2日目では、地元北日本期待の中野慎詞がオリオン賞10Rに出走する。前回のG2サマーナイトFでは決勝進出こそならなかったが、持ち味のスピード先行で奮戦した。中野は「今まで走ったビッグレースの中で、シリーズを通してまとめる走りができました。あとは力の配分が課題です」と振り返る。終わってからはナショナルチームに戻り練習。さらなるスピードアップに余念がない。函館バンクは過去2回走り、共に