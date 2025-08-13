FC東京のDFバングーナガンデが大先輩の活躍に刺激を受け、アシスト量産を誓った。38歳のDF長友は直近リーグ2試合連続でフル出場し、抜群の存在感を放った。12日の練習後にはそのベテランから「僕が佑都さんに刺激を与える側にならないといけないと言われた」と言う。今季は長いリハビリ生活を抜け出し、復活ロードをひた走る。まずは16日のアウェー湘南戦で復帰後初アシストを目指す。