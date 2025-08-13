川崎FのDF三浦が16日のアウェー新潟戦での復帰に意気込んだ。コンディション不良で欠場した9日の福岡戦で、ウレモヴィッチとファンウェルメスケルケンの両DFが退場。出場停止で最終ラインが手薄となる中で「普通に動ける。コンディションも落ちていない。大丈夫」と強調した。今季初の2連敗で上位陣と差が開いたが、一方の最下位の新潟は6連敗中。どちらも負けられない状況で「内容より結果を求めたい」と必勝を誓った。