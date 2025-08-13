【ワシントン共同】ホワイトハウスのレビット報道官は12日の記者会見で、中国に対する人工知能（AI）半導体の販売額の15％を米半導体大手エヌビディアなどから徴収する取り組みについて、対象を他の企業にも拡大する可能性を示した。