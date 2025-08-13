エンゼルス戦に「1番・DH」で先発米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3試合連発となる今季42号ソロを放った。試合は4-7で敗れたが、古巣のファンの前で豪快な一発。エンゼルス側の放送席では、退団した大谷がこの日も古巣にもたらした“恩恵”が伝えられた。7点ビハインドで迎えた8回の第4打席。アンダーソンが投じたひざ元の変化球を右翼席へ豪快にかっ