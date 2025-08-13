【ベルリン共同】ドイツで移民排斥を掲げ台頭する国政第2党の右派「ドイツのための選択肢（AfD）」が、ニュース専門放送局NTVが12日に報じた世論調査の支持率で単独首位に立った。メルツ首相の最大与党の保守、キリスト教民主・社会同盟（CDU・CSU）は2位に転落した。AfDのNTV調査での単独首位は4月以来。世論調査結果によると、AfDは5日公表の調査から1ポイント増やし26％、CDU・CSUは1ポイント減の24％だった。5月に首相に就