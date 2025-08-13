韓国の尹錫悦前大統領の妻が逮捕されました。大統領経験者の妻が逮捕されるのは、初めてです。金建希容疑者は旧統一教会の元幹部側から高級バッグを不正に受け取った疑いなどあわせて16件の疑惑がもたれていて、特別検察官は先週、あっせん収賄の疑いなどで逮捕状を請求。ソウル中央地裁はきのう、逮捕状を出すことを決めました。「証拠隠滅のおそれがあるため」だと説明しています。記者「金建希氏に対する逮捕状が出されたことで